Обязательную маркировку пищевых масел и кормов для животных запустят с 1 октября

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ предлагает с 1 октября 2024 года начать обязательную маркировку отдельных видов пищевых растительных масел и масложировой продукции (подсолнечное, оливковое, арахисовое, пальмовое и т.д.). Проект соответствующего постановления размещен министерством на сайте regulation.gov.ru.

Планируется, что регистрация в информационной системе маркировки участников оборота растительных масел начнется с 1 сентября. Сама маркировка будет выводиться поэтапно: с 1 октября нанесение кодов маркировки станет обязательным для продукции в стеклянной и полимерной упаковках, а с 1 февраля 2025 года - для продукции в остальных видах упаковки.

В Минпромторге напомнили, что с 25 декабря 2023 года по 31 августа 2024 года проходит добровольный эксперимент по маркировке масложировой продукции, в рамках которого производители, импортеры и организации оптовой и розничной торговли могут провести тестирование технологий маркировки и взаимодействия с информационной системой маркировки.

В эксперименте принимают участие производители нерафинированного и рафинированного соевого, арахисового, оливкового, пальмового, подсолнечного, кокосового, рапсового и других видов масел, а также маргарина и какао-масла (коды ТН ВЭД 1507-1517 и 1804 00 000 0).

Минпромторг также предлагает начать с 1 октября 2024 года обязательную маркировку кормов для животных в потребительской упаковке.

Планируется, что регистрация в информационной системе маркировки участников оборота кормов для животных начнется с 1 сентября, с 1 октября 2024 года нанесение кодов маркировки станет обязательным для сухих кормов и лакомств для животных, с 1 марта 2025 года - для остальных видов кормов.

Эксперимент по маркировке кормов для животных проходит в РФ с 25 декабря 2023 года по 31 августа 2024 года.