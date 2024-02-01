Движение судов в порту Туапсе приостановят в пятницу из-за учений со стрельбами

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Учения с выполнением тренировочных стрельб пройдут 2 февраля в акватории морского порта Туапсе (Краснодарский край), в связи с этим в порту будет закрыто движение судов, в том числе и маломерных, сообщил оперативный штаб региона.

"Информируем о том, что 2 февраля 2024 года (резерв 3 февраля) в период с 11:00 по 15:00 мск и с 17:00 по 21:00 мск в акватории морского порта Туапсе силами Новороссийской военно-морской базы будет проводиться проверка практических действий с выполнением тренировочных стрельб", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с проведением учений движение судов, в том числе и маломерных, в акватории порта будет закрыто.

Туапсинский морской порт - один из крупнейших российских портов на Черном море. Занимается перевалкой нефти, угля, зерна, грузов ро-ро, черных металлов. Крупнейшей стивидорной компанией в порту является АО "Туапсинский морской торговый порт" (входит в группу "Первая портовая компания"). В 2022 году стивидор обработал до 14 млн тонн грузов.

Кроме того, в порту работает "Туапсинский балкерный терминал" (ТБТ, входит в структуру "Национальной транспортной компании", НТК). В 2023 году ТБТ увеличил перевалку минудобрений на 13% по сравнению с показателем 2022 года - до 1,7 млн тонн.