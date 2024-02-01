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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

Кремль надеется, что участие Армении в МУС не скажется на ее отношениях с Россией

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле надеются, что участие Армении в Международном уголовном суде не скажется на развитии отношений с Россией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Армения ранее ратифицировала Римский статут и стала полноправным членом МУС с 1 февраля.

"Это суверенное право Армении (участие в МУС - ИФ) - это первое. Но, с другой стороны, для нас важно, чтобы подобные решения негативно не сказывались и де-юре, и де-факто на наших двухсторонних отношениях, коими мы дорожим и кои мы надеемся дальше развивать", - сказал Песков на брифинге.

В Москве неоднократно выражали озабоченность в связи с решением Армении присоединиться к МУС, в Ереване указывали, что "это не имеет никакой связи с отношениями между Арменией и Россией, а связано с проблемой безопасности Армении".

На просьбу прокомментировать полноправное участие Армении в МУС с сегодняшнего дня, Песков ответил, что "здесь нечего комментировать".

МУС Армения Дмитрий Песков
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