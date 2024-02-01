На СПбМТСБ в январе продажи дизтоплива выросли на 26% г/г, бензина - на 32%

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Объемы реализации нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в январе 2024 года составили 2,648 млн тонн, что на 25% больше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сообщила площадка.

Оборот в денежном выражении увеличился на 59,3% - до 136,5 млрд рублей.

Бензинов в прошлом месяце было продано 904 тысячи тонн (рост к январю 2023 года на 31,7%). Продажи Аи-92 составили 554 тысячи тонн (рост на 33,4%), Аи-95 - 342 тысячи тонн (рост на 29,4%).

Дизельного топлива реализовано 1,25 млн тонн (рост на 26,1%). Из них 566 тысяч тонн - зимнего ДТ (увеличение на 35,6%), межсезонного - 374 тысячи тонн (рост на 17,8%), летнего - 232 тысячи тонн (рост на 28,1%), арктического - 77 тысяч тонн (рост на 3,5%).

Продажи авиакеросина составили 125 тысяч тонн (увеличение на 24%), топочного мазута - 170 тысяч тонн (рост на 12,7%), сжиженных углеводородных газов - 160 тысяч тонн (рост на 6,6%).

Как сообщалось, по итогам 2023 года объем реализации нефтепродуктов на СПбМТСБ вырос на 6,4%, до рекордных 31 млн тонн. Продажи дизтоплива выросли на 7,9%, до 14,75 млн тонн, 95-го бензина - на 2,5%, до 3,63 млн тонн, однако снизились объемы реализации 92-го бензина - на 3,7%, до 6,02 млн тонн.