Суд в Москве снова оштрафовал Amazon на 2 млн руб.

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Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы назначил административный штраф в 2 млн руб. корпорации Amazon за неудаление контента, доступ к которому подлежит ограничению, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Компания признана виновной в неудалении подлежащей устранению информации (ч. 2 ст. 13.41 КоАП).

Претензии к Amazon возникли из-за неудаления по требованию Роскомнадзора информации о способах суицида и о местах приобретения наркотиков.

Представители компании не участвовали в заседании.

В течение последних лет крупнейшие интернет-сервисы - Apple, Google, Telegram, Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), Twitter, TikTok, фонд Wikimedia - неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного контента. Такие дела, в частности, связаны с неудалением компаниями недостоверной, по мнению соответствующих ведомств, информации о специальной военной операции РФ на Украине.