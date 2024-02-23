Путин заявил, что Россия продолжит укреплять ВС с учетом боевого опыта

Фрегат "Адмирал Горшков" с гиперзвуковыми ракетами "Циркон" Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - РФ продолжит укреплять Вооружённые Силы с учетом реального боевого опыта, обеспечивать их постоянное техническое переоснащение и модернизацию, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении по случаю Дня защитника Отечества, опубликованном на сайте Кремля.

"Сегодня доля современного вооружения и техники в стратегических ядерных силах уже достигла 95%, а морской составляющей "ядерной триады" - почти 100%. Начался серийный выпуск новых гиперзвуковых ракет "Циркон". Завершаются испытания других ударных комплексов. В декабре прошлого года в состав ВМФ вошли новые стратегические подводные лодки. Буквально на днях в Казани в Вооружённые Силы переданы четыре ракетоносца Ту-160М", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что работа по модернизации Вооруженных Сил идет системно и последовательно.

"За последние годы предприятиями ОПК кратно увеличен выпуск и поставки в войска наиболее востребованного вооружения, прежде всего высокоточных средств поражения и беспилотных летательных аппаратов разных типов, танков, бронемашин, артиллерии, а также систем ПВО, контрбатарейной борьбы, средств связи и разведки", - отметил президент.

Он также сообщил, что на очереди - внедрение технологий искусственного интеллекта в военной сфере.