Путин заявил, что Россия продолжит укреплять ВС с учетом боевого опыта
Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - РФ продолжит укреплять Вооружённые Силы с учетом реального боевого опыта, обеспечивать их постоянное техническое переоснащение и модернизацию, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении по случаю Дня защитника Отечества, опубликованном на сайте Кремля.
"Сегодня доля современного вооружения и техники в стратегических ядерных силах уже достигла 95%, а морской составляющей "ядерной триады" - почти 100%. Начался серийный выпуск новых гиперзвуковых ракет "Циркон". Завершаются испытания других ударных комплексов. В декабре прошлого года в состав ВМФ вошли новые стратегические подводные лодки. Буквально на днях в Казани в Вооружённые Силы переданы четыре ракетоносца Ту-160М", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что работа по модернизации Вооруженных Сил идет системно и последовательно.
"За последние годы предприятиями ОПК кратно увеличен выпуск и поставки в войска наиболее востребованного вооружения, прежде всего высокоточных средств поражения и беспилотных летательных аппаратов разных типов, танков, бронемашин, артиллерии, а также систем ПВО, контрбатарейной борьбы, средств связи и разведки", - отметил президент.
Он также сообщил, что на очереди - внедрение технологий искусственного интеллекта в военной сфере.