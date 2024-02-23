Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:46

Путин заявил, что Россия продолжит укреплять ВС с учетом боевого опыта

Путин заявил, что Россия продолжит укреплять ВС с учетом боевого опыта
Фрегат "Адмирал Горшков" с гиперзвуковыми ракетами "Циркон"
Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - РФ продолжит укреплять Вооружённые Силы с учетом реального боевого опыта, обеспечивать их постоянное техническое переоснащение и модернизацию, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении по случаю Дня защитника Отечества, опубликованном на сайте Кремля.

"Сегодня доля современного вооружения и техники в стратегических ядерных силах уже достигла 95%, а морской составляющей "ядерной триады" - почти 100%. Начался серийный выпуск новых гиперзвуковых ракет "Циркон". Завершаются испытания других ударных комплексов. В декабре прошлого года в состав ВМФ вошли новые стратегические подводные лодки. Буквально на днях в Казани в Вооружённые Силы переданы четыре ракетоносца Ту-160М", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что работа по модернизации Вооруженных Сил идет системно и последовательно.

"За последние годы предприятиями ОПК кратно увеличен выпуск и поставки в войска наиболее востребованного вооружения, прежде всего высокоточных средств поражения и беспилотных летательных аппаратов разных типов, танков, бронемашин, артиллерии, а также систем ПВО, контрбатарейной борьбы, средств связи и разведки", - отметил президент.

Он также сообщил, что на очереди - внедрение технологий искусственного интеллекта в военной сфере.

Владимир Путин ВМФ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Законопроект о штрафах за нарушение ПДД на электросамокатах внесен в Госдуму

Законопроект о штрафах за нарушение ПДД на электросамокатах внесен в Госдуму

Россия направила в госдеп ноту протеста из-за высказываний руководства США

Работникам прокуратуры и следственных органов предложили дать отсрочку от призыва

Работникам прокуратуры и следственных органов предложили дать отсрочку от призыва

Что произошло за день: четверг, 22 февраля

РСПП предложил прописать в законе порядок пересмотра приватизационных сделок

Путин после полета на ракетоносце Ту-160М назвал этот самолет отличным

Путин после полета на ракетоносце Ту-160М назвал этот самолет отличным

Путин завершил полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М

Под британские санкции попала "АГД Даймондс"

Под британские санкции попала "АГД Даймондс"

Путин начал полет на ракетоносце Ту-160М

"Почта России" хочет законодательно закрепить правила перевозки посылок самолетами

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });