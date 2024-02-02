Россельхознадзор за год выявил несоответствия в 4,4% зарубежных кормов для животных

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Россельхознадзор в 2023 году проверил корма для домашних животных более 80 российских и 75 иностранных производителей. Лабораторные исследования выявили несоответствия в 4,4% проб импортных кормов и в 2,3% проб российских кормов, сообщила служба.

Несоответствия в кормах российских производителей касались показателей качества. Это превышение азота, сырого протеина, сырого жира. Кроме того, выявлялись единичные случаи несоответствия кормов заявленному составу.

В кормах импортного производства наибольший процент несоответствий касался отсутствия компонентов, заявленных на маркировке. На них пришлось более 50% от обнаруженных несоответствий. Выявлялись также ГМО (около 33%), стронций, мышьяк, глютен в беззерновых кормах и токсичность.

Россельхознадзор отмечает, что к предприятиям-нарушителям - как к российским, так и к зарубежным - принимаются идентичные, в том числе ограничительные, меры.