Поиск

В Россельхознадзоре отметили рост производства кормов для домашних животных

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Отечественные производители на фоне прекращения поставок из-за рубежа значительно увеличили выпуск кормов для домашних животных, сообщил журналистам руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. Конкретные показатели он не привел.

"По кормам для домашних животных - наши значительно увеличили производство. И наши компании сегодня делают более качественную продукцию, потому что они работали в тех требованиях, к которым они привыкли", - сказал он.

"Что же касается зарубежных поставщиков, то они теперь понимают, что тот хайп, когда можно урвать на том, что поставляешь барахло, не получается. Поэтому не все теперь поставляют, потому что знают, что здесь проверяют", - отметил Данкверт.

Россельхознадзор ранее выявлял многочисленные случаи нарушений в поставляемых из-за рубежа кормах. Одним из наиболее распространенных была подмена более дорогого сырья на дешевое. Из-за этого ряд зарубежных производителей был лишен права поставок своей продукции на российский рынок.

Корма для домашних животных производятся в 57 регионах России.

Сергей Данкверт Россельхознадзор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Возбуждено уголовное дело о стрельбе в офисе Wildberries

Военный суд арестовал экс-адвоката Пашаева по делу о крупном мошенничестве

Военный суд арестовал экс-адвоката Пашаева по делу о крупном мошенничестве

Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о ситуации с вирусом Нипах в Индии

В Торопце Тверской области 13 человек госпитализированы после атаки БПЛА

В Торопце Тверской области 13 человек госпитализированы после атаки БПЛА

В Wildberries заявили, что стрельбу начали люди, сопровождавшие Бакальчука

Жителям Торопца разрешили вернуться в свои дома после атаки БПЛА

Три человека пострадали в результате инцидента у офиса Wildberries в Москве

Три человека пострадали в результате инцидента у офиса Wildberries в Москве

Задержан начальник автобронетанковой службы ЦВО Путилов

Задержан начальник автобронетанковой службы ЦВО Путилов

Песков назвал взрывы пейджеров в Ливане триггером эскалации в регионе

Песков назвал взрывы пейджеров в Ливане триггером эскалации в регионе

Кремль отверг заявление об угрозе суверенитету Армении со стороны ОДКБ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });