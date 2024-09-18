В Россельхознадзоре отметили рост производства кормов для домашних животных

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Отечественные производители на фоне прекращения поставок из-за рубежа значительно увеличили выпуск кормов для домашних животных, сообщил журналистам руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. Конкретные показатели он не привел.

"По кормам для домашних животных - наши значительно увеличили производство. И наши компании сегодня делают более качественную продукцию, потому что они работали в тех требованиях, к которым они привыкли", - сказал он.

"Что же касается зарубежных поставщиков, то они теперь понимают, что тот хайп, когда можно урвать на том, что поставляешь барахло, не получается. Поэтому не все теперь поставляют, потому что знают, что здесь проверяют", - отметил Данкверт.

Россельхознадзор ранее выявлял многочисленные случаи нарушений в поставляемых из-за рубежа кормах. Одним из наиболее распространенных была подмена более дорогого сырья на дешевое. Из-за этого ряд зарубежных производителей был лишен права поставок своей продукции на российский рынок.

Корма для домашних животных производятся в 57 регионах России.