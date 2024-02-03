Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Военно-Грузинскую дорогу закрыли для грузового транспорта

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Военно-Грузинскую дорогу закрыли для грузовиков из-за непогоды в Грузии, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Северной Осетии в субботу.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии (...) запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке Владикавказ - Ларс - в направлении на выезд из Российской Федерации с 7:00 по Москве 3 февраля 2024 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

По данным центра организации дорожного движения Северной Осетии, в настоящее время в электронной очереди на пересечение пункта пропуска "Верхний Ларс" зарегистрированы 2254 грузовика.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией Грузию и Армению.

Военно-Грузинская дорога Северная Осетия Грузия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Быть ли каскаду ГЭС на Селенге?

Быть ли каскаду ГЭС на Селенге?

В Волгограде ликвидировали возгорание нефтепродуктов

Нефтепродукты горят на площади 300 кв. м в Волгограде

Силы ПВО сбили украинский дрон на подлете к Воронежу

Россельхознадзор за год выявил несоответствия в 4,4% зарубежных кормов для животных

Иноагентом признан правозащитник Олег Орлов

Иноагентом признан правозащитник Олег Орлов

Что произошло за день: пятница, 2 февраля

Турецкий строительный подрядчик Ronesans объявил об уходе из России

Структура "Интер РАО" приобрела бывшее СП "Силовых машин" и Toshiba

Рубль в пятницу подешевел к основным валютам на фоне обвалившихся цен на нефть

Рубль в пятницу подешевел к основным валютам на фоне обвалившихся цен на нефть
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });