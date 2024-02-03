Военно-Грузинскую дорогу закрыли для грузового транспорта

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Военно-Грузинскую дорогу закрыли для грузовиков из-за непогоды в Грузии, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Северной Осетии в субботу.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии (...) запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке Владикавказ - Ларс - в направлении на выезд из Российской Федерации с 7:00 по Москве 3 февраля 2024 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

По данным центра организации дорожного движения Северной Осетии, в настоящее время в электронной очереди на пересечение пункта пропуска "Верхний Ларс" зарегистрированы 2254 грузовика.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией Грузию и Армению.