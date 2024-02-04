Военно-Грузинскую дорогу открыли для всех видов транспорта

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Движение по Военно-Грузинской дороге возобновлено для всех видов транспорта, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии в воскресенье.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств (...) разрешено движение всех видов автотранспортных средств, на участке Владикавказ - населенный пункт Ларс - в обоих направлениях с 23:50 мск 3 февраля", - говорится в сообщении.

Ранее движение грузовиков было ограничено на участке Военно-Грузинской дороги с 7:00 мск 3 февраля из-за непогоды на территории Грузии.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией Грузию и Армению.