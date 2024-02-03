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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Подозреваемый в убийстве бойца ММА в Дагестане задержан

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудниками МВД Дагестана обнаружен и доставлен в отдел полиции подозреваемый в убийстве, ранее объявленный в розыск, сообщает пресс-служба ведомства.

Задержанный - 18-летний уроженец Кумторкалинского района, задержание прошло в Хасавюртовском районе.

Ранее сообщалось, что в Дагестане неизвестный несколькими выстрелами убил 21-летнего бойца ММА Магомеда Мутаева.

Мутаев тренировался в школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова, отца экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Дагестан
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