Подозреваемый в убийстве бойца ММА в Дагестане задержан
Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудниками МВД Дагестана обнаружен и доставлен в отдел полиции подозреваемый в убийстве, ранее объявленный в розыск, сообщает пресс-служба ведомства.
Задержанный - 18-летний уроженец Кумторкалинского района, задержание прошло в Хасавюртовском районе.
Ранее сообщалось, что в Дагестане неизвестный несколькими выстрелами убил 21-летнего бойца ММА Магомеда Мутаева.
Мутаев тренировался в школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова, отца экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.