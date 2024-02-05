Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Москва и Минск вырабатывают стратегию по белорусскому госдолгу до 2026 года

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Министерства финансов Белоруссии и России вырабатывают стратегию работы с белорусским госдолгом на период до 2026 года, сообщил посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой.

"Важный блок – это работа с государственным долгом и обеспечение макроэкономической и финансовой сбалансированности. Российская Федерация идет навстречу белорусской экономике, слышит все наши предложения", - сообщил Крутой в эфире телеканала "Беларусь 1 " в воскресенье.

"Министерства финансов вырабатывают стратегию работы с долгом и процентами до 2026 года, для того чтобы госдолг не давил на бюджет Беларуси и чтобы те ресурсы, которые высвобождаются, можно было бы направлять на инвестиционные проекты, поддерживать все программы развития, которые приняты в республике, а также сохранять на безопасном уровне золотовалютные резервы Беларуси", - сказал посол.

Он отметил, что по товарообороту Белоруссии и России на 2024 год поставлена задача как минимум остаться на уровне прошлого года. В российском импорте доля Белоруссии – 9%. Для Белоруссии, как отметили на Высшем госсовете, надо стремиться к планке хотя бы 15%, сказал Крутой.

По импортозамещению к имеющимся 24 проектам и кредиту на 105 млрд российских рублей в ближайшее время планируется подписать еще 8 проектов.

"Президент России дал поручение, если эти проекты действительно имеют совместные кооперационные эффекты для двух стран, то 105 млрд (рублей - ИФ) не являются неким потолком, и мы можем увеличивать сумму этой кредитной линии, очень выгодной и хорошей кредитной линии с учетом того уровня рыночных ставок, которые сегодня есть на рынке России. Поэтому нашим производителям дан зеленый свет на предоставление новых дополнительных заявок. И мы надеемся этим предложением очень оперативно воспользоваться", - заявил посол.

РФ Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Место крушения Ми-8 обнаружено в 11 км от берега Онежского озера в Карелии

Вертолет МИ-8 перестал выходить на связь в Прионежском районе Карелии

Что произошло за день: воскресенье, 4 февраля

ФСБ возбудила уголовные дела в отношении экс-депутата Госдумы Пономарева

Минобороны РФ сообщило о сбитом украинском дроне над Белгородской областью

В Лисичанске завершена поисково-спасательная операция на месте обрушения здания

В Лисичанске завершена поисково-спасательная операция на месте обрушения здания

Поставки "Газпрома" в Китай в субботу обновили рекорд

Выставка-форум "Россия"

Хуснуллин заявил, что новую программу расселения аварийного жилья начнут в 2024 г.

Хуснуллин заявил, что новую программу расселения аварийного жилья начнут в 2024 г.

Космонавт Кононенко установил мировой рекорд по суммарному пребыванию в космосе

Космонавт Кононенко установил мировой рекорд по суммарному пребыванию в космосе

Число жертв украинского обстрела Лисичанска достигло 28 человек, включая ребенка

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });