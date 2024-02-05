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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

В РФ утвержден план реализации стратегии развития производства органической продукции

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило пошаговый план по реализации стратегии развития производства органической продукции, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

По его словам, благодаря этой стратегии в РФ должен быть сформирован отдельный сектор в сельском хозяйстве, в котором не применяются минеральные удобрения. "Документ предусматривает разработку соответствующих национальных стандартов и внедрение для предпринимателей дополнительных стимулов, которые помогут ускорить создание передовых агротехнологий, стартапов и инноваций", - сказал глава правительства.

"Это также позволит производителям увеличить посевные площади, расширить необходимую инфраструктуру. Значительное внимание будет уделяться подготовке квалифицированных специалистов в этой сфере, в том числе с помощью запуска новых образовательных программ на базе ведущих отраслевых вузов", - сказал он.

Мишустин подчеркнул важность того, чтобы "возможности приобретения органических продуктов были у большего количества людей". "И, что очень важно, нужно обеспечить их доступность для массового покупателя", - добавил он.

Как сообщается в телеграм-канале правительства, еще одно направление работы - заключение в рамках ЕАЭС соглашения о порядке признания продукции органической. Оно может появиться уже к концу 2024 года.

Как сообщалось, стратегия развития органического производства в РФ на период до 2030 года была утверждена в 2023 году. Она, в частности, предусматривает доведение к 2030 году производства органической продукции до 114,5 млрд рублей с 9,1 млрд рублей в 2021 году. Площадь земель, на которых применяется технология органического земледелия, расширится до 4 млн 292 тыс. га с 655,5 тыс. га в 2021 году. Объем потребления органической продукции к 2030 году в РФ достигнет 149,8 млрд рублей против 24,4 млрд рублей в 2021 году, экспорт - 27,8 млрд рублей против 3,7 млрд рублей соответственно. Предполагается также, что доля импорта в общем объеме российского рынка органической продукции снизится с 63% в 2021 году до 24% к 2030 году.

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