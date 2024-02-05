Еще один топ-менеджер "Ижавиа" арестован по делу о коррупции

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Суд в Ижевске арестовал директора топливно-заправочного комплекса АО "Ижавиа" Владимира Христенко по обвинению в посредничестве в получении взятки, сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

Он арестован на срок по 27 марта.

По версии следствия, Христенко помог директору по строительству АО "Ижавиа" Александру Формальнову договориться о взятке с представителем одной из юридических фирм. "Результатом посредничества обвиняемого явилось получение директором по строительству АО "Ижавиа" от взяткодателя денежных средств в размере 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 3 ст. 291.1 УК (посредничество во взяточничестве, совершенном в крупном размере).

В конце декабря директор по строительству АО "Ижавиа" Формальнов был задержан по подозрению в получении взятки в 1 млн рублей от представителя коммерческой организации.

АО "Ижавиа" находится в собственности Удмуртии, выполняет регулярные пассажирские и грузовые рейсы.