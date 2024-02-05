Что произошло за день: понедельник, 5 февраля

Продажа "Яндекса", отставка правительства Казахстана и груз взрывчатки с Украины

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Yandex N.V. продает "Яндекс" за 475 млрд руб. консорциуму инвесторов. Основным владельцем станет ЗПИФ "Консорциум.Первый" во главе с менеджерами "Яндекса". Также известно, что доля "ЛУКОЙЛа" составит около 10%. Yandex N.V. намерена провести делистинг с Московской биржи, вместо нее на биржу выйдет российское МКАО. Yandex N.V. после сделки может направить значительную часть вырученных средств от продажи своим акционерам. В Кремле приветствуют договоренность о продаже российского бизнеса "Яндекса". Между тем утром в понедельник акции "Яндекса" упали на 9,3% на корпоративных новостях.

- Президент Казахстана принял отставку правительства. Исполнение обязанностей главы кабинета министров возложено на первого заместителя премьера Романа Скляра.

- Грузинские спецслужбы задержали груз взрывчатки, отправленный с Украины в Россию. Было изъято 14 кг взрывчатого вещества, которое было ввезено в Грузию 19 января через КПП на границе с Турцией из Одессы через Румынию, Болгарию и Турцию.

- Путин поручил распространить "Дальневосточную ипотеку" на участников СВО.

- Посла Израиля вызвали в МИД РФ "в связи с недопустимыми публичными высказываниями". В интервью "Коммерсанту" она, в том числе, высказалась по поводу контактов России с ХАМАС и утверждала, что Сергей Лавров принижает значение холокоста.

- Бывший зампред "Газпрома" Валерий Голубев признан банкротом. Заявление о признании банкротом он подал 26 декабря. Сумма исковых требований - 729 млн рублей.

- Глава МЧС ЛНР погиб при ударе ВСУ по Лисичанску. Информацию о гибели Алексея Потелещенко подтвердил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.

- РКН напомнил о блокировке популяризирующей VPN информации с 1 марта. Там подтвердили, что помогающие обходить блокировки VPN-сервисы уже и так под запретом.