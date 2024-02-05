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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Президент Казахстана принял отставку правительства

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Казахстана уходит в отставку, исполнение обязанностей главы кабинета министров возложено на первого заместителя премьера Романа Скляра.

Соответствующий указ подписал в понедельник президент Касым-Жомарт Токаев.

"В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан постановляю: 1. Принять отставку правительства Республики Казахстан. 2. Временно возложить исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан на Скляра Романа Васильевича", - говорится в указе, текст которого опубликован на сайте президента.

Вместе с тем Токаев поручил членам правительства продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава.

Настоящий указ вводится в действие со дня подписания.

Правительство Казахстана с января 2022 года возглавлял Алихан Смаилов.

Касым-Жомарт Токаев Казахстан
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