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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Транскам открыли после расчистки от снега для всего транспорта, кроме грузовиков

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Движение автомобилей по Транскавказской автомагистрали возобновлено после расчистки дорожного полотна от снега, сообщает во вторник пресс-служба Главного управления МЧС Северной Осетии.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на Транскавказской автомагистрали, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств (...) разрешено движение всех видов автотранспортных средств, за исключением большегрузного автотранспорта на участке населенный пункт Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 16:00 6 февраля", - говорится в сообщении.

Движение автомобилей по дороге было ограничено для всех видов транспорта с 21:00 по московскому времени 5 февраля.

Транскам является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию с Россией. Зимой и ранней весной движение на этой горной трассе периодически перекрывают в связи со снежными заносами и лавинной опасностью, а также сходом селей в горах.

Северная Осетия Транскам
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