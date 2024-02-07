Транскам закрыли для всех видов транспорта из-за непогоды

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Проезд всех видов транспорта по Транскавказской автомагистрали запрещен из-за ухудшения погоды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии в среду.

"В связи с ухудшением погодных условий, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств на территории Южной Осетии (...) запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке населенный пункт Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 08:00 по московскому времени 7 февраля до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

В ближайшие дни в районе Транскавказской автомагистрали прогнозируются снег, местами сильный, туман, гололед, на дорогах гололедица, в горах повышение лавинной опасности. 5 февраля дорогу уже закрывали, а 6 февраля движение было снова возобновлено.

Транскам является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию с Россией. Зимой и ранней весной движение на этой горной трассе периодически перекрывают в связи со снежными заносами и лавинной опасностью, а также сходом селей в горах.