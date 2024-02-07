Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Транскам закрыли для всех видов транспорта из-за непогоды

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Проезд всех видов транспорта по Транскавказской автомагистрали запрещен из-за ухудшения погоды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии в среду.

"В связи с ухудшением погодных условий, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств на территории Южной Осетии (...) запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке населенный пункт Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 08:00 по московскому времени 7 февраля до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

В ближайшие дни в районе Транскавказской автомагистрали прогнозируются снег, местами сильный, туман, гололед, на дорогах гололедица, в горах повышение лавинной опасности. 5 февраля дорогу уже закрывали, а 6 февраля движение было снова возобновлено.

Транскам является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию с Россией. Зимой и ранней весной движение на этой горной трассе периодически перекрывают в связи со снежными заносами и лавинной опасностью, а также сходом селей в горах.

Транскам Северная Осетия Южная Осетия Транскавказская автомагистраль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Иск Генпрокуратуры к материнской компании группы ЧЭМК связан с истребованием имущества

Грипп птиц подозревается на крупнейшей птицефабрике Сахалина

Грипп птиц подозревается на крупнейшей птицефабрике Сахалина

Что произошло за день: вторник, 6 февраля

Александр Масляков-младший стал единственным владельцем КВН

Дипломатов стран Балтии вызвали в российский МИД в связи с выборами

Дипломатов стран Балтии вызвали в российский МИД в связи с выборами

Вопрос о регистрации Надеждина и Малинковича на выборах президента отложен до 8 февраля

Вопрос о регистрации Надеждина и Малинковича на выборах президента отложен до 8 февраля

"Современник" отменил показы спектакля по пьесе Улицкой

"Современник" отменил показы спектакля по пьесе Улицкой

Минобрнауки РФ рассмотрит сохранение финансирования сети сейсмостанций у Байкала

Минобрнауки РФ рассмотрит сохранение финансирования сети сейсмостанций у Байкала

РФ ни разу не получила по своим запросам данные по взрывам на "Северных потоках"

В Кремле допустили, что Путин выступит с посланием парламенту в конце февраля - начале марта

В Кремле допустили, что Путин выступит с посланием парламенту в конце февраля - начале марта
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });