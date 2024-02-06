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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Александр Масляков-младший стал единственным владельцем КВН

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Единственным владельцем телевизионного творческого объединения "АМИК", которому принадлежит КВН, стал Александр Масляков-младший, следует из данных ЕГРЮЛ.

6 сентября 2019 года стало известно, что основным владельцем "АМИК" стал Масляков-младший, доля которого тогда составила 50%. А доли Александра Маслякова-старшего и его супруги Светланы Масляковой сократились с 51% и 49% до 25,5% и 24,5% соответственно.

Теперь Маслякову-младшему принадлежит 100% акций.

ТТО "АМИК" было основано в марте 1990 года, как творческий коллектив, объединивший часть молодых сотрудников Редакции программ для молодёжи Центрального телевидения. Его создателем был Александр Масляков-старший. Компания занимается производством программы КВН.

КВН АМИК Александр Масляков
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