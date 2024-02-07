Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Россия и Бахрейн договорились развивать двусторонний туризм

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Россия и Бахрейн намерены развивать двусторонний туризм, сообщила министр культуры Ольга Любимова по итогам заседания межправительственной российско-бахрейнской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Любимова возглавляет российскую делегацию на этой встрече.

"Обсудили с коллегами перспективы совместной работы по различным направлениям. Бахрейн многие называют жемчужиной Аравийского полуострова. Будем развивать двусторонний туризм, чтобы у каждого была возможность познакомиться с наследием двух стран", - написала министр.

Стороны также обсудили сотрудничество в областях науки и образования, промышленности, цифровых технологий, энергетики и электроэнергетики, транспорта, экологии и сельского хозяйства. Отдельное внимание было уделено климатической повестке.

Кроме того, Любимова сообщила, что "по итогам 2023 года рост российского экспорта в сфере сельского хозяйства в Бахрейн в стоимостном выражении составил 26,3%. Промышленная продукция в структуре товарооборота двух стран занимает менее 10%. Будем усиливать работу в этом направлении".

В 2025 году к 35-летию установления дипотношений России и Бахрейна запланировано специальная культурная программа, уточнила министр.

Ольга Любимова Бахрейн Минкультуры
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Совфед одобрил закон о конфискации за преступления против безопасности РФ

Дефицит бюджета РФ в январе упал в пять раз в годовом исчислении

Дефицит бюджета РФ в январе упал в пять раз в годовом исчислении

Иск Генпрокуратуры к материнской компании группы ЧЭМК связан с истребованием имущества

Грипп птиц подозревается на крупнейшей птицефабрике Сахалина

Грипп птиц подозревается на крупнейшей птицефабрике Сахалина

Что произошло за день: вторник, 6 февраля

Александр Масляков-младший стал единственным владельцем КВН

Дипломатов стран Балтии вызвали в российский МИД в связи с выборами

Дипломатов стран Балтии вызвали в российский МИД в связи с выборами

Вопрос о регистрации Надеждина и Малинковича на выборах президента отложен до 8 февраля

Вопрос о регистрации Надеждина и Малинковича на выборах президента отложен до 8 февраля

"Современник" отменил показы спектакля по пьесе Улицкой

"Современник" отменил показы спектакля по пьесе Улицкой

Минобрнауки РФ рассмотрит сохранение финансирования сети сейсмостанций у Байкала

Минобрнауки РФ рассмотрит сохранение финансирования сети сейсмостанций у Байкала
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });