Россия и Бахрейн договорились развивать двусторонний туризм

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Россия и Бахрейн намерены развивать двусторонний туризм, сообщила министр культуры Ольга Любимова по итогам заседания межправительственной российско-бахрейнской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Любимова возглавляет российскую делегацию на этой встрече.

"Обсудили с коллегами перспективы совместной работы по различным направлениям. Бахрейн многие называют жемчужиной Аравийского полуострова. Будем развивать двусторонний туризм, чтобы у каждого была возможность познакомиться с наследием двух стран", - написала министр.

Стороны также обсудили сотрудничество в областях науки и образования, промышленности, цифровых технологий, энергетики и электроэнергетики, транспорта, экологии и сельского хозяйства. Отдельное внимание было уделено климатической повестке.

Кроме того, Любимова сообщила, что "по итогам 2023 года рост российского экспорта в сфере сельского хозяйства в Бахрейн в стоимостном выражении составил 26,3%. Промышленная продукция в структуре товарооборота двух стран занимает менее 10%. Будем усиливать работу в этом направлении".

В 2025 году к 35-летию установления дипотношений России и Бахрейна запланировано специальная культурная программа, уточнила министр.