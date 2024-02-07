Транскам открыли для всех видов транспорта, кроме грузовиков

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Движение автомобилей по Транскавказской автомагистрали возобновилось после расчистки дорожного полотна от снега, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на Транскавказской автомагистрали (...) разрешено движение всех видов автотранспортных средств, за исключением большегрузного автотранспорта на участке населенный пункт Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 11:00 по Москве 7 февраля", - говорится в сообщении.

Дорогу перекрывали для всех видов транспорта с 8:00 7 февраля.

Транскам - единственная дорога, которая соединяет Южную Осетию с Россией. Зимой и ранней весной движение на этой горной трассе периодически перекрывают в связи со снежными заносами и лавинной опасностью, а также сходом селей в горах.