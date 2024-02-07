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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Доля мошенничества через мессенджеры в 2023 году выросла до 22,5%

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Доля мошенничества с помощью мессенджеров в 2023 году выросла на 10,5 процентного пункта до 22,5%, следует из данных опроса ЦБ РФ, участие в котором приняли более 395 тыс. человек.

Доля телефонного мошенничества в 2023 году сократилась на 6 п.п., но все еще преобладает (54%). Для обмана злоумышленники также используют социальные сети (9,8%), электронную почту (7,2%), а также создают поддельные сайты (фишинг, 4,8%) и приложения (1,7%).

Согласно опросу, в 15,3% случаев жертвы сами сообщали мошенникам коды из СМС-сообщений и переводили им деньги (15,3%). Пострадавшие также называли данные карты (14,8%) или вводили их на сайте (11,9%), устанавливали вредоносные приложения (11,8%), сообщали паспортные данные (9,2%), лично передавали деньги (6,1%), вводили комбинацию цифр на телефоне (5,45) или персональные данные на сайте (5,4%), а также оформляли кредит и переводили полученные средства (4,8%). При этом около 87,6% респондентов при взаимодействии со злоумышленниками не совершали никаких действий, отмечает регулятор.

Сумма ущерба в большинстве случаев (64,1%) составляет менее 20 тыс. рублей. От 20 тыс. до 100 тыс. рублей теряют 17,9% пострадавших, от 100 тыс. до 500 тыс. руб. – 9,9%, от 500 тыс. до 1 млн рублей – 3,8%, более 1 млн рублей теряет 4,3% жертв мошенников.

В основном пострадавшие обращаются в свой банк (34,1%) или в полицию (27,7%), при этом почти треть никуда не обращается (27,3%). О случаях мошенничества также сообщают в Банк России (7,2%), финансовому уполномоченному (2%) и Роспотребнадзору (1,7%). Большинство граждан (78%), сумма ущерба у которых составила менее 20 тыс. руб., никуда не обращаются.

Чаще всего жертвами мошенников становились люди со средним образованием и средним уровнем достатка. В 2023 году доля женщин среди пострадавших стала на 11 п.п. выше доли мужчин и составила 55,5%. Также люди в возрасте от 25 лет до 64 лет наиболее интересны для мошенников, так как экономически более активны и часто пользуются банковскими онлайн-сервисами, отмечает ЦБ.

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