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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Безработица в РФ в декабре 2023 года составила 3% после минимальных 2,9%

Безработица в РФ в декабре 2023 года составила 3% после минимальных 2,9%
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Безработица в России в декабре 2023 года вернулась к уровню 3% после того, как в течение двух месяцев, в октябре и ноябре, составляла 2,9% (минимальное значение за весь период наблюдений показателя с 1991 года), сообщил в среду Росстат.

До этого в течение трех месяцев - с июля по сентябрь - безработица в РФ находилась на уровне 3,0%.

В июне прошлого года уровень безработицы в РФ равнялся 3,1%, в мае - 3,2%, в апреле - 3,3%, в марте - 3,5%, в феврале - также 3,5%, в январе - 3,6%.

В ноябре-декабре 2022 года безработица в РФ составляла 3,7%, в течение сентября-октября прошлого года удерживалась на уровне 3,9%.

Общая численность безработных в России в декабре 2023 года составила 2 млн 289 тыс. человек, что на 56 тыс. выше показателя ноября 2023 года.

Росстат
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