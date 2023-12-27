Безработица в РФ в ноябре осталась на минимальном уровне в 2,9%

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Безработица в России в ноябре 2023 года удерживалась на достигнутом в октябре уровне в 2,9%, соответствующем минимальному значению за весь период наблюдений показателя с 1991 года, сообщил в среду Росстат.

До этого в течение трех месяцев - с июля по сентябрь - безработица составляла 3,0%. В июне уровень безработицы в РФ равнялся 3,1%, в мае - 3,2%, в апреле - 3,3%, в марте - 3,5%, в феврале - также 3,5%, в январе - 3,6%.

В ноябре-декабре 2022 года безработица в РФ составляла 3,7%, в течение сентября-октября прошлого года удерживалась на уровне 3,9%.

Общая численность безработных в России в ноябре 2023 года составила 2 млн 233 тыс. человек, что на 9 тыс. выше показателя октября 2023 года.