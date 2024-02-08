Минприроды готовит эксперимент по утилизации упаковки для импортеров шин и стиральных машин

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Минприроды предлагает с сентября запустить в России годовой эксперимент по утилизации упаковки при ввозе в страну некоторых товаров из государств, не входящих в ЕАЭС.

В рамках эксперимента планируется опробовать механизм расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки (РОП). Соответствующий проект постановления правительства, подготовленный Минприроды, размещен на портале regulation.gov.ru.

Документ предполагает, что импортер должен будет: либо уплатить экологический сбор (предъявить платежку), либо уведомить регулятора о планах самостоятельной утилизации упаковки (предъявить договор с предприятием, осуществляющими утилизацию отходов и входящим в специальный реестр).

Также утверждается перечень товаров и упаковки, участвующих в эксперименте. В перечень вошли 2 вида импортного товара: шины и покрышки пневматические резиновые новые (для разного вида автомашин, а также для мотоциклов, квадроциклов, велосипедов); машины стиральные, бытовые или для прачечных. Также в качестве упаковки в эксперименте участвуют - бумага и картон с покрытием, пропиткой или ламинированные пластмассой. Минприроды считает, что выбранные товары ввозятся в РФ в объеме, достаточном для получения репрезентативных результатов.

Эксперимент по исполнению импортерами механизма РОП Минприроды предлагает провести с 1 сентября 2024 года по 1 сентября 2025 года. Затем до 1 ноября 2025 года – подвести его итоги совместно с Федеральной таможенной службой, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования и ПАО "Российский экологический оператор" (РЭО).

В пресс-службе Минприроды "Интерфаксу" уточнили, что для эксперимента были выбраны: упаковка, товар в упаковке (стиральные машины) и шины. Это позволит в полном объёме оценить, как администрируются все возможные вариации исполнения обязанности по РОП.

"Результаты эксперимента позволят оценить, в каком объеме, как добросовестно импортеры подойдут к вопросу, как профильным госорганам реагировать на возможные нюансы работы по новым правилам, нужно ли оператору информационной системы дополнительно адаптировать ее функционал к запросам пользователей", - сказал предстатель ведомства.

Как сообщалось, с 1 января 2024 года в РФ вступил в силу закон о расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки (451-ФЗ). Согласно закону при ввозе товаров, в том числе товаров в упаковке, из государств, не являющихся членами ЕАЭС, импортер обязан до дня их выпуска для внутреннего потребления уплатить экосбор или предоставить соответствующие гарантии – банковскую гарантию уплаты сумм экосбора или договор поручительства с утилизатором из официального реестра. В полной мере эти правила РОП начнут действовать с 2026 года, до того времени механизм должен быть апробирован.