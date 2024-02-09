Жильцы горящего дома на севере Москвы временно размещены в ТЦ

На месте работают психологи МЧС

Люди, эвакуированные из жилого шестиэтажного дома на улице Черняховского, где произошел пожар. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Эвакуированных из горящего шестиэтажного дома на севере Москвы жильцов временно разместили в торговом центре, сообщила пресс-служба МЧС РФ в пятницу.

"Эвакуированные жильцы временно размещены в здании торгового комплекса и трех автобусах. На месте работают психологи МЧС РФ", - говорится в сообщении.

Департамент транспорта Москвы выделил для обогрева эвакуированных жителей дома пять автобусов Мосгортранса особо большого класса, три транспортных средства уже прибыли на место.

"Автобусы будут продолжать работать на месте ликвидации возгорания столько, сколько этого потребует сложившаяся ситуация. Их работу на месте координируют сотрудники службы безопасности движения", - говорится в сообщении.

В департрансе также сообщили о перекрытии движения по дублеру Ленинградского проспекта в сторону области. Ранее департамент проинформировал о перекрытии ул. Черняховского "на время работы оперативных и экстренных служб".

Со своей стороны, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пожарные принимают все меры по ликвидации крупного пожара.

"Жильцам эвакуированных домов оказывается необходимая помощь. Все городские службы на месте", - написал он в своем телеграмм-канале.

В свою очередь, в столичной прокуратуре сообщили, что на месте пожара работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует заместитель прокурора Москвы Яна Старовойтова.

"Соблюдение жилищных прав жителей многоквартирного дома, а также установление всех обстоятельств возгорания на контроле в прокуратуре, - заявили в надзорном ведомстве.

В ночь на пятницу на севере Москвы загорелась крыша шестиэтажного жилого дома, площадь возгорания, по последним данным, составляет 4 тыс. кв. м. Эвакуированы 400 человек, сведений о пострадавших пока не поступало.