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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:18

Глава ЦИК РФ заявила о проблемах с доставкой бюллетеней на участки за рубежом

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила об усложнении в логистике по доставке избирательных бюллетеней для предстоящих президентских выборов на участки, расположенные за пределами России.

"Очень хорошо, что мы так оперативно сегодня именно рассматриваем этот вопрос. Поскольку у нас ситуация изменилась, у нас прибавились регионы, у нас усложнилась логистика по доставке бюллетеней на участки за пределами территории РФ, то есть, в данном случае, с учетом нынешних обстоятельств, каждый день нам дорог", - сказала Памфилова на заседании комиссии в пятницу.

В ходе заседания ЦИК было принято постановление, согласно которому дополнен список иностранных государств, на территории которых Центризбирком согласует изготовление бюллетеней участковыми избирательными комиссиями самостоятельно. Член ЦИК Константин Мазуревский сообщил, что среди таких стран: Ливия, Мальта, Болгария, Португалия и Словакия.

"Мы разрешаем нашим представительствам в этих странах изготавливать бюллетени самостоятельно и не будем печатать их в Москве типографским способом в связи с тем, что сложно доставить их на территорию этих стран", - сказал Мазуревский в ходе заседания комиссии.

На предстоящие выборы президента зарегистрированы четыре кандидата: глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий; вице-спикер Госдумы, член партии "Новые люди" Владислав Даванков; депутат Госдумы (фракция КПРФ) Николай Харитонов; действующий глава государства, самовыдвиженец Владимир Путин.

Выборы президента РФ пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта текущего года.

ЦИК РФ Элла Памфилова
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