Правительство выделило средства для семей, чьи дети пострадали при обстрелах ВСУ

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Правительство выделило средства для единовременных выплат в размере 100 тыс. рублей на детей, пострадавших из-за украинских обстрелов.

Распоряжение правительства о направлении финансирования на такие выплаты подписано.

Решение принято во исполнение указа президента "О мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, пострадавших от агрессии Украины", который был подписан 21 декабря 2023 года.

По этому указу родители детей, пострадавших от обстрелов со стороны Украины, получат по 100 тыс. рублей.

Согласно документу, имеющемуся в распоряжении "Интерфакса", единовременные выплаты предусмотрены семьям детей, получивших увечье (ранение, травму, контузию) на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей или на территории регионов, прилегающих к районам проведения специальной военной операции.

Выплата будет назначена на каждого пострадавшего ребенка. Она будет предоставлена одному из его родителей или самому пострадавшему, если на момент получения выплаты ему уже исполнилось 18 лет.