"Уральские авиалинии" из-за отсутствия разрешения отложили запуск рейса Москва-Баку

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - "Уральские авиалинии", планировавшие с 8 февраля начать летать в Баку из Москвы (аэропорт "Жуковский"), отменили все рейсы по этому маршруту на ближайшую неделю, поскольку авиационные власти Азербайджана не выдали перевозчику разрешение на полеты.

"Рейс (8 февраля - ИФ) не состоялся, так как авиационные власти Азербайджана не выдали на это разрешения, несмотря на то, что у "Уральских авиалиний" есть назначение, а также все технические возможности для выполнения и обеспечения рейса. Причину такого решения авиавласти Азербайджана не уточнили", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании.

Компания убеждена, что причин для отказа нет, так как "Уральские авиалинии" являются назначенным перевозчиком, обладающим всеми правами и не имеют никаких ограничений для осуществления перевозок.

Пока до 17 февраля все рейсы по маршруту "Жуковский" - Баку отменены. Из своего базового аэропорта - "Домодедово" - "Уральские авиалинии" в азербайджанскую столицу не летают.

При этом "Уральские авиалинии" продолжают выполнять рейсы в Баку из Екатеринбурга. Полеты начались в середине января.

"Уральские авиалинии" базируются в московском "Домодедово" и екатеринбургском "Кольцово". Парк авиакомпании сформирован из 52 самолетов Airbus.