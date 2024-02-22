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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:46

"Уральские авиалинии" ликвидируют неработающее представительство в Польше

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров авиакомпании "Уральские авиалинии" на заседании 26 февраля рассмотрит вопрос о ликвидации представительства в Польше, говорится в сообщении авиакомпании.

В пресс-службе "Уральских авиалиний" "Интерфаксу" уточнили, что это формальность.

"Авиакомпания раскрыла сообщение о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня в силу положения ЦБ РФ о раскрытии информации (...). Это (ликвидация представительства - ИФ) формальность", - отметили в авиакомпании.

"Уральские авиалинии" не летают в Польшу, как минимум, уже пару лет.

"Уральские авиалинии" запустили рейс в Варшаву в конце 2017 года из московского аэропорта "Домомедово". Примерно тогда же появилась информация об открытии польского представительства, которое должно было заниматься организацией обслуживания пассажиров.

"Уральские авиалинии" базируются в московском "Домодедово" и екатеринбургском "Кольцово". Парк авиакомпании сформирован из самолетов Airbus.

Кольцово Домодедово Уральские авиалинии Польша
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