Минтруд предложил расширить список профессий для альтернативной гражданской службы

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Минтруд предлагает расширить в 1,5 раза список профессий и должностей для прохождения альтернативной службы, добавив в него 75 новых профессий, сообщила пресс-служба министерства.

"Минтруд представил на общественное обсуждение проект приказа, который расширяет перечень профессий и должностей для прохождения альтернативной гражданской службы во время осеннего призыва 2024 года",- говорится в сообщении.

Если сейчас нормативный документ содержит список из 149 профессий и 960 организаций, где могут работать альтернативнослужащие, то теперь предлагается его расширить до 224 должностей и 1305 предприятий.

Сейчас проходить альтернативную гражданскую можно, в частности, по таким профессиям и специальностям, как дезинфектор, конюх, машинист бульдозера, машинист экскаватора, слесарь-инструментальщик, слесарь по обслуживанию тепловых сетей, слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования, оператор видеозаписи, лесоруб, матрос, реставратор памятников деревянного зодчества, музейный смотритель и другие.

В Минтруде напомнили, что списки профессий и должностей для альтернативной гражданской службы формируются ежегодно.