Если бы выборы прошли 11 февраля, Путин получил бы 75% голосов

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Принять участие в голосовании на выборах президента РФ намерены 76% россиян, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованные в субботу на официальном сайте социологического центра.

При этом 75% намеревающихся проголосовать респондентов отдали бы свои голоса действующему президенту РФ Владимиру Путину, если бы выборы проводились в ближайшее воскресенье.

Согласно опросу, за кандидата от партии "Новые люди" Владислава Даванкова проголосовали бы 5% респондентов из тех, кто собирается прийти на выборы, кандидат от КПРФ Николай Харитонов и кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий набрали бы по 4% голосов соответственно.

Всероссийский телефонный опрос был проведен 8 февраля 2024 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.