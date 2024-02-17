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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

ВЦИОМ сообщил, что Путин набрал бы 79% голосов, если бы выборы были 18 февраля

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Намерение проголосовать на предстоящих в марте президентских выборах в настоящее время декларируют 77% россиян, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованные в субботу на официальном сайте социологического центра.

Результаты исследования показывают, что среди сограждан, готовых прийти на избирательные участки, 79% респондентов проголосовали бы за действующего президента РФ Владимира Путина, если бы голосование проводилось в ближайшее воскресенье. На прошлой неделе этот показатель составлял 75%, отмечают социологи.

Что касается кандидата от партии "Новые люди" Владислава Даванкова, то за него отдали бы свои голоса 4% респондентов, готовых проголосовать. Неделей раньше за этого кандидата были бы готовы отдать свои голоса 5% избирателей, показывают данные опроса.

По данным ВЦИОМ, за кандидата от КПРФ Николая Харитонова проголосовали бы 4% россиян, ровно столько же, что и неделей раньше. Что касается кандидата от ЛДПР Леонида Слуцкого, то за него проголосовали бы 2% респондентов, что вдвое меньше, чем неделю назад (4%), отмечают социологи.

Всероссийский телефонный опрос был проведен 15 февраля 2024 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Выборы президента РФ пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта текущего года.

Владимир Путин
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