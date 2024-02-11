Более 20 человек в Приморье обратились за медпомощью после посещения кафе
Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В городе Дальнереченске (Приморский край) 22 человека обратились в больницу с симптомами отравления после посещения кафе, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Предварительно установлено, что возможной причиной отравления могло стать употребление некачественной пищи.
Прокуратура проводит проверку, материалы направлены в орган предварительного расследования для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
Сведения также направлены в территориальное подразделение управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.