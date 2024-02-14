Число отравившихся в кафе в Приморье выросло до 62

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В городе Дальнереченске (Приморский край) 62 человека обратились в больницу с симптомами отравления после посещения местного кафе в минувшие выходные, сообщили в среду в управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю.

"Увеличилось число пострадавших - с 21 в первый день обращения до 62 человек в настоящее время", - говорится в сообщении.

Предварительная причина отравления посетителей кафе - наггетсы из мяса птицы и соус собственного приготовления, в которых обнаружили самольнеллу. При проверке самого кафе специалисты также выявили многочисленные нарушения.

Сейчас специалисты Роспотребнадзора продолжают противоэпидемическое расследование, выясняют, у кого кафе закупало продукты.

Заведение уже приостановило работу. По итогам проверки правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).