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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:04

Пожар потушили в строящемся терминале аэропорта в кемеровском Новокузнецке

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Пожар произошел в воскресенье в одном из помещений строящегося терминала аэропорта в Новокузнецке Кемеровской области. Ввозгорание ликвидировано, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

В пресс-службе регионального управления МЧС "Интерфаксу" сообщили, что открытое горение ликвидировано на площади 300 кв. м, пострадавших нет.

Новокузнецкая транспортная прокуратура организовала проверку.

Новокузнецк МЧС Кемеровская область
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