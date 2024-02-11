Пожар потушили в строящемся терминале аэропорта в кемеровском Новокузнецке
Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Пожар произошел в воскресенье в одном из помещений строящегося терминала аэропорта в Новокузнецке Кемеровской области. Ввозгорание ликвидировано, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
В пресс-службе регионального управления МЧС "Интерфаксу" сообщили, что открытое горение ликвидировано на площади 300 кв. м, пострадавших нет.
Новокузнецкая транспортная прокуратура организовала проверку.