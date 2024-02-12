Объем интернет-торговли РФ за 2023 год вырос на 28%, до 6,4 трлн руб.

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Объем интернет-торговли в России по итогам 2023 года увеличился на 28% и составил 6,4 трлн рублей, такую оценку приводит Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ).

Доля e-commerce в общем объеме розничных продаж повысилась до 13,8% с 11,6% в 2022 году.

При этом 96,9% от общего объема приходится на интернет-продажи внутри РФ, 3,1% - на трансграничную торговлю.

"То, что вчера мы отмечали как тенденцию развития интернет-торговли в стране, сегодня стало неоспоримым фактом: драйвером e-commerce сегодня являются российские регионы. Объемы онлайн-рынка в городах федерального значения практически достигли пика: рост в Москве, Санкт-Петербурге, а также Московской области в 2023 году был в пределах 10%. В то же время в регионах Юга России, Сибири и Дальнего Востока он более 40%", - приводятся в сообщении слова президента ассоциации Артема Соколова.

Доля Москвы по объему продаж за год снизилась до 17,7% с 19,4% годом ранее, однако регион сохраняет лидерство по доле интернет-продаж. Следом за Москвой идут Московская область (до 9,2% с 10,7% в 2022 году) и Санкт-Петербург (до 6,1% с 7%).

В топ-5 продаваемых в интернете товаров сохраняются цифровая и бытовая техника, мебель и товары для дома, одежда и обувь, продукты питания, а также товары для красоты и здоровья.