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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

Азербайджан и Турция к 12 февраля ввезли в РФ почти 20 млн яиц

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Азербайджан и Турция к 12 февраля ввезли в РФ 19,9 млн штук яиц, сообщает Россельхознадзор.

В частности, с 5 по 12 февраля через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" поступили очередные партии пищевых яиц из Азербайджана в количестве 2,4 млн штук и Турции - 4,1 млн штук для дальнейшей реализации на территории России, говорится в сообщении.

Как сообщалось, РФ на фоне резкого роста цен на яйца в конце прошлого года приняла решение обнулить пошлину на их ввоз на первое полугодие 2024 г. Ожидается, что эта мера позволит импортировать 1,2 млрд яиц и стабилизировать ценовую ситуацию.

По данным Росстата, в 2023 году яйца в РФ подорожали в 1,6 раза, в том числе в декабре - на 18,2%. В результате принятых мер с 10 по 15 января этого года цены на яйца снизились на 0,2%, впервые с конца июня 2023 года, в последующую неделю снижение ускорилось до 1,4%. С 30 января по 5 февраля темпы снижения замедлились вдвое - до 0,7%.

В 2023 году производство яиц в сельхозорганизациях РФ выросло на 1,9%, до 38,1 млрд штук, в хозяйствах всех категорий - на 1,2%, до 46,7 млрд штук.

Азербайджан Турция Россельхознадзор
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