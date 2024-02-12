"КАМАЗ" раскроет отчетность по МСФО за 2023 год

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "КАМАЗ" опубликует консолидированную финансовую отчетность (МСФО) за 2023 год в соответствии с регуляторными требованиями, сообщил журналистам гендиректор группы Сергей Когогин перед итоговой коллегией Минпромторга Татарстана в Казани.

"Конечно. По РСБУ мы опубликовали, по МФСО будет позже, в соответствии с требованиями", - сказал он, отвечая на вопрос о том, принято ли в компании решение о возврате к системной публикации отчетности.

"КАМАЗ" не публиковал отчетность с середины 2022 года. С начала 2024 года компания разместила на портале раскрытия сразу несколько отчетов. В частности, по МСФО за I полугодие 2023 года и по РСБУ за 6, 9 месяцев 2023 года и за весь прошлый год.

Чистая прибыль ПАО "КАМАЗ" по РСБУ за 2023 год выросла в 2,4 раза, до 12,7 млрд рублей. Выручка увеличилась на 33,2%, до 354,7 млрд рублей.