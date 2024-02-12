Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

"КАМАЗ" раскроет отчетность по МСФО за 2023 год

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "КАМАЗ" опубликует консолидированную финансовую отчетность (МСФО) за 2023 год в соответствии с регуляторными требованиями, сообщил журналистам гендиректор группы Сергей Когогин перед итоговой коллегией Минпромторга Татарстана в Казани.

"Конечно. По РСБУ мы опубликовали, по МФСО будет позже, в соответствии с требованиями", - сказал он, отвечая на вопрос о том, принято ли в компании решение о возврате к системной публикации отчетности.

"КАМАЗ" не публиковал отчетность с середины 2022 года. С начала 2024 года компания разместила на портале раскрытия сразу несколько отчетов. В частности, по МСФО за I полугодие 2023 года и по РСБУ за 6, 9 месяцев 2023 года и за весь прошлый год.

Чистая прибыль ПАО "КАМАЗ" по РСБУ за 2023 год выросла в 2,4 раза, до 12,7 млрд рублей. Выручка увеличилась на 33,2%, до 354,7 млрд рублей.

Сергей Когогин Татарстан КАМАЗ Минпромторг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин отметил начало снижения годовой инфляции в России

Суд приговорил члена запрещенной в РФ "Сети" к 24 годам за двойное убийство

Экс-акционер национализированного Мурманского рыбпорта объявлен в розыск

Крымские музеи обратились в ЕСПЧ из-за передачи "скифского золота" Украине

Крымские музеи обратились в ЕСПЧ из-за передачи "скифского золота" Украине

Коммерческий директор проекта Собчак приговорен к 7,5 годам строгого режима

Коммерческий директор проекта Собчак приговорен к 7,5 годам строгого режима

Песков переадресовал следствию вопросы об обысках в Росавиации

Суд арестовал акции и активы Ивановского завода тяжелого станкостроения

Безработица по итогам 2023 года снизилась почти по всей России

Безработица по итогам 2023 года снизилась почти по всей России

Мессенджер WhatsApp оштрафован на 500 тыс. рублей

В Думе решили не штрафовать экспортеров, не продающих валютную выручку

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });