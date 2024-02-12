Президент призвал министров придерживаться принципов макроэкономической стабильности

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин призвал членов правительства при реализации плана социально-экономических действий на ближайшие шесть лет придерживаться прежних принципов макроэкономической стабильности.

"Сейчас выходит на завершающий этап работа над планом социально-экономических действий на ближайшие шесть лет. В том числе он охватит такие ключевые направления, как поддержка инвестиций, обеспечение технологического суверенитета, обновление и строительство инфраструктуры, комплексное развитие населенных пунктов и многое другое", - сказал он на совещании по экономическим вопросам.

"При реализации всех намеченных планов важно сохранить устойчивость государственных финансов, придерживаться тех же принципов обеспечения макроэкономической стабильности, что и в прошлые годы, что и позволило нам так достойно проходить сегодняшние испытания. Прошу коллег исходить из этих базовых соображений", - подчеркнул он.

Путин добавил, что повышение доходов и качества жизни граждан должны оставаться безусловными приоритетами.