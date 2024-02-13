В России запустят сервис по комплексной онлайн-регистрации бизнеса

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - В России регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с 1 марта 2024 года будет возможна в рамках одной услуги с получением электронной подписи без личного обращения в удостоверяющий центр ФНС и открытием счета в банке, сообщает сайт правительства.

Сервис будет запущен в соответствии с подписанным постановлением правительства.

Для подтверждения личности заявителя будет использоваться Единая биометрическая система.

Комплексный сервис "Старт бизнеса онлайн" будет реализован в режиме эксперимента, который стартует с 1 марта 2024 года и продлится до 1 марта 2025 года. Он проводится при участии Минфина, Банка России, Росфинмониторинга и АО "Центр биометрических технологий", оператора Единой биометрической системы. Координатором эксперимента будет ФНС.

"Сервис позволит предпринимателям, в том числе начинающим, быстро и удобно открыть свое дело. За счет биометрии провести все необходимые процедуры можно будет полностью дистанционно", - прокомментировал вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.