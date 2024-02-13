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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Путин поручил распространить льготную ипотеку на "вторичку" в новых регионах

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин по итогам большой пресс-конференции 14 декабря 2023 года поручил распространить льготную ипотеку на новых территориях на вторичное жилье. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

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"Принять меры, обеспечивающие распространение программы льготного ипотечного кредитования (по ставке 2% годовых), действующей на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, на вторичный рынок жилья на указанных территориях", - говорится в поручении.

Премьер-министр Михаил Мишустин должен будет отчитаться о выполнении поручения до 20 февраля 2024 года.

В начале 2023 года Мишустин подписал постановление о запуске льготной ипотечной программы для Донецкой и Луганской Народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Получить льготный ипотечный кредит по ставке не более 2% годовых можно на приобретение и строительство жилья в этих регионах. Максимальный размер кредита по льготной ставке составляет 6 млн рублей. Первоначальный взнос - не менее 10%. Первый ипотечный кредит был выдан в начале июня 2023 года.

В декабре на пресс-конференции Путин предложил обсудить распространение льготной ипотеки в новых регионах на вторичное жилье.

"Проблема в том, что эта льгота (льготная ипотека в новых регионах - ИФ) действует только на новое жилье, а нового жилья там строится пока, мягко говоря, немного, поэтому надо бы так же, как на Дальнем Востоке, распространить это на вторичный рынок", - сказал Путин.

Комментируя такую возможность, вице-премьер Марат Хуснуллин отмечал, что распространение льготной ипотеки под 2% в новых регионах на вторичный рынок требует формирования рынка новостроек на этих территориях.

"Мы столкнулись с тем, что на новых территориях очень сильно растет цена на недвижимость. Мы очень надеемся, что за 2024 год мы раскрутим жилищное строительство и у нас появится предложение на первичном рынке. А если мы сейчас подержим вторичный рынок, то цена будет расти и предложение будет менее доступное", -объяснял Хуснуллин в феврале.

Владимир Путин Марат Хуснуллин Михаил Мишустин Донецкая Народная Республика Луганская Народная Республика
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