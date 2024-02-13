Путин поручил распространить льготную ипотеку на "вторичку" в новых регионах

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин по итогам большой пресс-конференции 14 декабря 2023 года поручил распространить льготную ипотеку на новых территориях на вторичное жилье. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

"Принять меры, обеспечивающие распространение программы льготного ипотечного кредитования (по ставке 2% годовых), действующей на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, на вторичный рынок жилья на указанных территориях", - говорится в поручении.

Премьер-министр Михаил Мишустин должен будет отчитаться о выполнении поручения до 20 февраля 2024 года.

В начале 2023 года Мишустин подписал постановление о запуске льготной ипотечной программы для Донецкой и Луганской Народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Получить льготный ипотечный кредит по ставке не более 2% годовых можно на приобретение и строительство жилья в этих регионах. Максимальный размер кредита по льготной ставке составляет 6 млн рублей. Первоначальный взнос - не менее 10%. Первый ипотечный кредит был выдан в начале июня 2023 года.

В декабре на пресс-конференции Путин предложил обсудить распространение льготной ипотеки в новых регионах на вторичное жилье.

"Проблема в том, что эта льгота (льготная ипотека в новых регионах - ИФ) действует только на новое жилье, а нового жилья там строится пока, мягко говоря, немного, поэтому надо бы так же, как на Дальнем Востоке, распространить это на вторичный рынок", - сказал Путин.

Комментируя такую возможность, вице-премьер Марат Хуснуллин отмечал, что распространение льготной ипотеки под 2% в новых регионах на вторичный рынок требует формирования рынка новостроек на этих территориях.

"Мы столкнулись с тем, что на новых территориях очень сильно растет цена на недвижимость. Мы очень надеемся, что за 2024 год мы раскрутим жилищное строительство и у нас появится предложение на первичном рынке. А если мы сейчас подержим вторичный рынок, то цена будет расти и предложение будет менее доступное", -объяснял Хуснуллин в феврале.