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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Открытое горение в многоэтажке в Анапе ликвидировано

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидировали открытое горение в многоэтажном доме в Анапе, сообщает пресс-служба МЧС России.

"В Анапе пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, вечером во вторник загорелась мансарда 11-этажного жилого дома в Анапе. По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, площадь возгорания составила в 1 тыс. кв. метров.

По информации пресс-службы МЧС РФ, один человек пострадал. Из дома эвакуированы 440 жильцов из которых 112 детей.

МЧС РФ Анапа
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