Жителей Белгорода и Курской области предупредили о ракетной опасности

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о ракетной опасности в регионе. Запущена система оповещения населения.

"Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Также о ракетной опасности сообщили власти Белгорода. Они призвали местных жителей по возможности оставаться дома и не подходить к окну.