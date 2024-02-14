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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Жителей Белгорода и Курской области предупредили о ракетной опасности

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о ракетной опасности в регионе. Запущена система оповещения населения.

"Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Также о ракетной опасности сообщили власти Белгорода. Они призвали местных жителей по возможности оставаться дома и не подходить к окну.

Хроника 24 февраля 2022 года – 14 февраля 2024 годаВоенная операция на Украине
Роман Старовойт Курская область Белгород
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