Потушен пожар на нефтебазе в Курской области

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о ликвидации возгорания на нефтебазе.

"В Курском районе ликвидировано открытое горение на нефтебазе. Совместные усилия курских пожарных, наших военнослужащих и специалистов других оперативных служб позволили не допустить увеличения площади горения и минимизировать последствия", - написал глава региона в телеграм-канале.

Ранее он сообщил, что в результате атаки украинского БПЛА в Курском районе произошло возгорание на нефтебазе. Пострадавших нет.