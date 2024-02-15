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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Потушен пожар на нефтебазе в Курской области

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о ликвидации возгорания на нефтебазе.

"В Курском районе ликвидировано открытое горение на нефтебазе. Совместные усилия курских пожарных, наших военнослужащих и специалистов других оперативных служб позволили не допустить увеличения площади горения и минимизировать последствия", - написал глава региона в телеграм-канале.

Ранее он сообщил, что в результате атаки украинского БПЛА в Курском районе произошло возгорание на нефтебазе. Пострадавших нет.

Роман Старовойт Курская область
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