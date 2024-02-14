Песков переадресовал военным вопрос об ударе по российскому кораблю в Черном море

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о нанесении удара по российскому кораблю в Черном море и переадресовал все вопросы на этот счет в Минобороны.

"Это напрямую связано с ходом СВО. Соответственно, это исключительно прерогатива министерства обороны", - сказал Песков в среду журналистам на просьбу прокомментировать соответствующие сообщения СМИ.

"Я предлагаю вам ориентироваться на заявления наших военных коллег. Я по этому поводу ничего вам сказать не могу", - добавил он.

Ранее в СМИ появились сообщения, что во вторник Украиной был нанесен удар по одному из российских кораблей в Черном море.