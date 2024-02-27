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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Сотрудники МЧС устранили за год более 300 тыс. нарушений пожарной безопасности

По результатам проверок оштрафованы свыше 5 тыс. юридических и 11 тыс. должностных лиц

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - МЧС России за год устранило 306 тыс. нарушений требований пожарной безопасности после проверки почти 2 тыс. объектов надзора, сообщила пресс-служба министерства во вторник.

"МЧС России контролирует пожарную безопасность почти 2 тыс. объектов надзора. В течение года органами Госпожнадзора проведено 360 тыс. профилактических визитов и 89 тыс. контрольных мероприятий. В результате такой работы устранено 306 тыс. нарушений требований пожарной безопасности", - приводит пресс-служба слова главы ведомства Александра Куренкова.

Отмечается, что сотрудниками министерства направлено более 29 тыс. сведений о неудовлетворительном противопожарном состоянии объектов в органы власти, из них более 15 тыс. - в прокуратуру.

"По результатам проверок оштрафованы свыше 5 тыс. юридических и 11 тыс. должностных лиц. За неисполнение в срок законных предписаний почти 6,5 тыс. передано в суды", - добавил Куренков.

По данным МЧС, 95% пожаров возникает в частной собственности, на них приходится 85% погибших.

МЧС России VXC
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