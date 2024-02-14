Японские истребители поднимались на сопровождение военного самолета РФ

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Истребители Военно-воздушных сил самообороны Японии в среду поднимались в воздух для сопровождения российского разведывательного самолета Ил-20, выполнявшего полет вдоль западного побережья страны, сообщил японский Объединенный комитет начальников штабов.

По его данным, Ил-20 совершил пролет вдоль западного побережья острова Хоккайдо и северо-западного побережья острова Хонсю до острова Садо над нейтральными водами акватории Японского моря.

Затем самолет изменил курс и направился обратно на северо-запад в сторону материка, заявили японские военные.

Для сопровождения российского военного самолета были задействованы истребители из состава северной группировки Военно-воздушных сил самообороны Японии.

9 февраля японские истребили также поднимались на сопровождение российского военного самолета Ил-20, выполнявшего полет вблизи островов Хоккайдо и Хонсю.