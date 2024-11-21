Японские истребители поднимались для сопровождения российского военного самолета

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Японские истребители в четверг поднимались в воздух для сопровождения российского разведывательного самолет Ил-20, совершавшего полет вблизи побережья страны, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Японии.

По его данным, российский самолет пролетел вдоль западного побережья островов Хоккайдо и Хонсю над нейтральными водами Японского моря перед тем, как в районе полуострова Ното в префектуре Исикава повернуть обратно в сторону материка.

Сообщается, что для слежения за действиями российского военного самолета были задействованы истребители противовоздушной обороны северной группировки Военно-воздушных сил самообороны Японии.