Японские истребители поднимались на сопровождение российского разведывательного самолета

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Истребители Военно-воздушных сил самообороны Японии 9 февраля поднимались в воздух для сопровождения российского разведывательного самолета Ил-20, выполнявшего полет вдоль западного побережья страны, сообщил японский Объединенный комитет начальников штабов.

По его данным, Ил-20 совершил пролет вдоль восточного побережья острова Хоккайдо и острова Хонсю до полуострова Ното в его центральной части над нейтральными водами акватории Японского моря.

Затем самолет изменил курс и направился обратно на северо-запад в сторону материка, заявили японские военные.

Для сопровождения российского военного самолета были задействованы истребители из состава северной группировки Военно-воздушных сил Японии.